Баскетбольные выходные: в Нижнем Тагиле пройдут игры на любой вкус

9 апреля в Нижнем Тагиле баскетбольные команды сразятся в рамках турнира памяти экс-игрока «Старого соболя» Сергея Выходцева. За «соболей» баскетболист играл в 1993 – 1995 годах. Тогда он становился бронзовым призером Кубка содружества стран СНГ и победителем Чемпионата России.

На турнире выступят 4 команды: тагильский «Уралец», «Факел» из Нижней Туры, новоуральский «Кедр» и «Кандель-клуб» столицы области.

В воскресенье в 9 часов утра 2 команды «Старого соболя» проведут матч в рамках подготовки к участию в Первенстве области по баскетболу среди юношей 2001 года рождения. Сами соревнования пройдут 13-17 апреля в Нижнем Тагиле.

Далее «Старый соболь»-2001 поспарингует более юных баскетболистов – команду «Старый соболь»-2003. На следующей неделе ребята уезжают в Москву, где сразятся за награды Первенства России.

После игры «соболей» состоится завершающий матч первого круга Чемпионата города по баскетболу среди женщин. На паркете выступят команды «Старого соболя» и «Тагилхлеба». Завершат «баскетбольные выходные» младшие игроки. Юные «соболя» примут участие в Первенстве города среди 10-летних баскетболистов.