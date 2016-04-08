Из тагильского «Спутника» ушли 8 хоккеистов (ФОТО)

Окончание сезона всегда связано с изменениями в составе спортивных команд. Так, «Спутник» покинули 8 игроков: Денис Фахрудинов, Алексей Швалев, Максим Баранов, Виталий Люткевич, Дмитрий Самарин, Алексей Ефимов, Геннадий Трошкин и Марк Солянкин-Пастернак.

Однако тренерский состав успокаивает тагильских болельщиков: уходы спортсменов по окончанию сезона – нормальная тенденция для хоккейных команд.

В апреле «бобры» проводят в Нижнем Тагиле последние тренировки сезона. Через несколько дней «оранжевые» сдадут форму и разъедутся по домам.

Напомним, 8 марта «Спутник» выбыл из 1/8 плей-офф ВХЛ. В завершающем матче «бобры» уступили нефтекамскому «Торосу». Результат по окончанию серии игр – 3:4.