Из тагильского «Спутника» ушли 8 хоккеистов (ФОТО)
8 апреля 2016, 09:20СпортТимофей Данилов
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Информацию об уходе спортсменов сообщила пресс-служба «Спутника».
Сюжеты: Нижний Тагил
Окончание сезона всегда связано с изменениями в составе спортивных команд. Так, «Спутник» покинули 8 игроков: Денис Фахрудинов, Алексей Швалев, Максим Баранов, Виталий Люткевич, Дмитрий Самарин, Алексей Ефимов, Геннадий Трошкин и Марк Солянкин-Пастернак.
Однако тренерский состав успокаивает тагильских болельщиков: уходы спортсменов по окончанию сезона – нормальная тенденция для хоккейных команд.
В апреле «бобры» проводят в Нижнем Тагиле последние тренировки сезона. Через несколько дней «оранжевые» сдадут форму и разъедутся по домам.
Напомним, 8 марта «Спутник» выбыл из 1/8 плей-офф ВХЛ. В завершающем матче «бобры» уступили нефтекамскому «Торосу». Результат по окончанию серии игр – 3:4.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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