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Завтра в Нижнем Тагиле состоятся финальные поединки Турнира по комплексным единоборствам среди сотрудников силовых структур
Сюжеты:
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Завтра в Нижнем Тагиле состоятся финальные поединки Турнира по комплексным единоборствам среди сотрудников силовых структур

8 апреля 2016, 17:10СпортПавел Щербина
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