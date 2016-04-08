Завтра в Нижнем Тагиле состоятся финальные поединки Турнира по комплексным единоборствам среди сотрудников силовых структур
8 апреля 2016, 17:10СпортПавел Щербина
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Бои отборочного этапа прошли сегодня.
Сюжеты: Нижний Тагил
География участников турнира широка. В турнире принимают участие как бойцы из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области, так и из Ханты-Мансийского автономного округа.
Планируется, что финальные бои начнутся завтра (09.04.2016 года) в 11:00 в СОК «Металлург-форум».
Нижний Тагил на этом турнире представляют около десяти бойцов. Это как сотрудники ОМОН, так и так и сотрудники спецназа ФСИН «Россы». В соревнованиях также принимает участие одна тагильчанка, -- рассказал журналистам TagilCity.ru сотрудник ОМОН Нижнего Тагила Сергей Микешин.
TagilCity.ru напоминает о том, что подобные соревнования не в первый раз проходят в Нижнем Тагиле. Для зрителей вход свободный.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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