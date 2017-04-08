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Уроженца Нижнего Тагила Владимира Казарина пожизненно отстранили от тренерской работы из-за допинг-скандала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уроженца Нижнего Тагила Владимира Казарина пожизненно отстранили от тренерской работы из-за допинг-скандала

8 апреля 2017, 14:30Спорт
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