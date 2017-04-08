Уроженца Нижнего Тагила Владимира Казарина пожизненно отстранили от тренерской работы из-за допинг-скандала
8 апреля 2017, 14:30Спорт
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Спортивный арбитражный суд пожизненно отстранил от работы двух тренеров по легкой атлетике. Один из них – Владимир Казаран. Он родился в Нижнем Тагиле, является заслуженным тренером России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Решение о дисквалификации Казарина было принято на основании показаний уроженки Челябинска Юлии Степановой, пишет портал Ура.ру.
Казарин работал с Мариной Савиновой, которая позже из-за допинг-скандала была лишена наград за период с 2010 по 2013 годы. Спортсменка лишилась титулов олимпийская чемпионка, чемпионка мира и чемпионка Европы.
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