Уроженца Нижнего Тагила Владимира Казарина пожизненно отстранили от тренерской работы из-за допинг-скандала

Решение о дисквалификации Казарина было принято на основании показаний уроженки Челябинска Юлии Степановой, пишет портал Ура.ру .

Казарин работал с Мариной Савиновой, которая позже из-за допинг-скандала была лишена наград за период с 2010 по 2013 годы. Спортсменка лишилась титулов олимпийская чемпионка, чемпионка мира и чемпионка Европы.