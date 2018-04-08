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Первый сезон «Лиги бокса Урала и Сибири» завершился в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый сезон «Лиги бокса Урала и Сибири» завершился в Екатеринбурге (ФОТО)

8 апреля, 14:20Спорт
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