Первый сезон «Лиги бокса Урала и Сибири» завершился в Екатеринбурге (ФОТО)

Турнир проходил в Екатеринбурге среди непрофессиональных бойцов. Помимо местных спортсменов, на турнир прибыли участники из Пермского края и Челябинской области. Турнир завершился противостоянием за чемпионский пояс «Лиги бокса Урала и Сибири».