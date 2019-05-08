Генсек ООН приедет в Екатеринбург на Global Boxing Forum

Пан Ги Мун во время конференции Сопортаккорд, которая проходит в Австрии, посетил стенд России, посвященный Международному боксерскому форуму и чемпионату мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге и сообщил о своем желании посетить мероприятие в столице Урала.