Генсек ООН приедет в Екатеринбург на Global Boxing Forum
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приедет в столицу Урала на Международный боксерский форум, который пройдет с 13 по 17 июня, сообщает ИД «Комсомольская Правда».
Пан Ги Мун во время конференции Сопортаккорд, которая проходит в Австрии, посетил стенд России, посвященный Международному боксерскому форуму и чемпионату мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге и сообщил о своем желании посетить мероприятие в столице Урала.
Форум соберет представителей всемирных спортивных организаций WBA, WBC, WBO и IBF, также в нем примут участие представители Российской федерации бокса.
На открытии мероприятия выступят Тимати и группа «Смысловые Галлюцинации».
Лидеры мирового бокса планируют достичь стратегических договоренностей по развитию своего вида спорта. Еще пройдут судейские и медицинские семинары, тренерские семинары и мастер-классы, а также большое боксёрское шоу,цитирует организаторов мероприятия «Комсомольская Правда».