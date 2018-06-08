Тагильчане соревновались на «Фестивале горных видов спорта» на Синей горе (ФОТО)
8 июня, 10:40Спорт
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С 1 по 3 июня в посёлке Синегорский на Синей горе прошли открытые городские соревнования «Фестиваль горных видов спорта». Это уже третьи по счёту старты для юных свердловчан.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
На состязания прибыли 93 учащихся и спортсменов из различных образовательных учреждений Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Полевского и посёлка Уралец. Ребята покоряли горы в четырех дистанциях: скальный марафон, горная дистанция, соревнования связок и лазание на скорость.
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Благодаря организаторам Городской станции юных туристов – сейчас на перевале Синяя гора действуют 30 оборудованных стационарными точками трасс. Специалисты намерены продолжить подготовку мест для тренировок и соревнований на естественном рельефе, передает пресс-служба управления образования мэрии Нижнего Тагила.
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