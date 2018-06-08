Тагильчане соревновались на «Фестивале горных видов спорта» на Синей горе (ФОТО)

На состязания прибыли 93 учащихся и спортсменов из различных образовательных учреждений Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Полевского и посёлка Уралец. Ребята покоряли горы в четырех дистанциях: скальный марафон, горная дистанция, соревнования связок и лазание на скорость.