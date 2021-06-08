Тагильчанин стал призёром в кроссфите и в русском жиме во время Спартакиады в Сочи

За 10 минут Сергей выполнил 220 подъёмов гири весом 24 кг, после чего настроиться на кроссфит, где нужно выполнять много разных упражнений в предельно быстром темпе, было очень тяжело. Однако он занял второе место, а в русском жиме — получил бронзовую награду, перед этим показав все свои силовые качества.