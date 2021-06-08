Тагильчанин стал призёром в кроссфите и в русском жиме во время Спартакиады в Сочи

В Спартакиаде участвовали более двух тысяч спортсменов. Соревнования проходили по 26 видам спорта.
За 10 минут Сергей выполнил 220 подъёмов гири весом 24 кг, после чего настроиться на кроссфит, где нужно выполнять много разных упражнений в предельно быстром темпе, было очень тяжело. Однако он занял второе место, а в русском жиме — получил бронзовую награду, перед этим показав все свои силовые качества.
Преодолеть все испытания и показать достойный результат ему помогли долгие и упорные тренировки гиревым спортом и бег, во время которых задействованы практически все мышцы организма и вырабатывается особая силовая выносливость, а также воля к победе, рассказал TagilCity.ru Сергей.