В парке Бондина Нижнего Тагила стартует проект «5 вёрст»

В парке Бондина Нижнего Тагила стартует проект «5 вёрст»
В парке Бондина Нижнего Тагила стартует проект «5 вёрст»
Сегодня, 10:08СпортЕлена ОзероваФото: 1MI
Каждый тагильчанин может пробежать или пройти 5 км в кругу единомышленников каждую субботу.

В парке Бондина Нижнего Тагила стартует проект «5 вёрст». Каждую субботу любой желающий тагильчанин может пройти или пробежать 5 км., рассказали организаторы проекта редакции Tagilcity.ru.

Возраст и уровень спортивной подготовки для участия не важны. Чтобы стать участником забега, нужно зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить QR-код и показать его в парке. По данному коду можно будет отслеживать свои результаты и участвовать в дальнейших мероприятиях.

Старт запланирован на 9:00, но организаторы просят приходить на 15-20 раньше. После забега всем участникам выдадут их результат на бумаге.

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