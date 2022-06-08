В парке Бондина Нижнего Тагила стартует проект «5 вёрст». Каждую субботу любой желающий тагильчанин может пройти или пробежать 5 км., рассказали организаторы проекта редакции Tagilcity.ru.
Возраст и уровень спортивной подготовки для участия не важны. Чтобы стать участником забега, нужно зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить QR-код и показать его в парке. По данному коду можно будет отслеживать свои результаты и участвовать в дальнейших мероприятиях.
Старт запланирован на 9:00, но организаторы просят приходить на 15-20 раньше. После забега всем участникам выдадут их результат на бумаге.