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Количество сборных, выигравших чемпионат мира, увеличится до восьми
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество сборных, выигравших чемпионат мира, увеличится до восьми

8 июля 2010, 16:42СпортОльга
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