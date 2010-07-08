Количество сборных, выигравших чемпионат мира, увеличится до восьми
8 июля 2010, 16:42СпортОльга
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В воскресенье, 11 июля, определится новый чемпион мира по футболу.
В финал вышли две команды, ранее ни разу не выигрывавшие самый престижный футбольный турнир среди национальных команд - сборные Испании и Нидерландов. Таким образом, количество сборных-чемпионов мира по футболу увеличится до восьми.
Ранее на первенствах планеты побеждали семь команд - Бразилии 5 раз, Италии 4 раза, Германии 3, Уругвая и Аргентины по два раза, Англии и Франции по разу.
Нынешний турнир обновил сразу несколько страниц футбольной истории. Так, впервые Чемпионат Мира проходит в Африке. Сборная ЮАР стала первой командой-"хозяйкой", не сумевшей преодолеть групповой этап. И впервые европейская сборная выиграет Чемпионат за пределами Европы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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