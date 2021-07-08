15 свердловских спортсменов примут участие в Олимпиаде в Токио

15 свердловских спортсменов примут участие в Олимпиаде в Токио
15 свердловских спортсменов примут участие в Олимпиаде в Токио
Сегодня, 15:00СпортФото: 1Mediainvest.ru
В состав команды Сборной России вошли 15 спортсменов из Свердловской области. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

От Свердловской области спортсмены будут участвовать в соревнованиях по 9 видам спорта: баскетболу 3 х3, волейболу, дзюдо, конному спорту, плаванию, скалолазанию, стрельбе из лука, а также по спортивной и художественной гимнастике.

По последним данным, в сборную команду России всего вошли 335 спортсменов, сообщает департамент информационной политики.

Спортивный эксперт Андрей Каща сообщил, что из-за пандемии коронавируса и сбоя в календарях проведения соревнований в 2020 и 2021 годах очень сложно объективно оценивать расклады в тех или иных видах спорта.

Напомним, в мае 2021 года тагильские спортсмены из спортивной школы «Старый соболь» заняли 4-е место в финале Первенства России среди команд юношей 2008 года рождения.

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