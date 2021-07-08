Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым

Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым
Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым
Сегодня, 20:09СпортФото: 1mediainvest.ru
Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. Его контракт был рассчитан до 2022 года, тренер получал €2,5 млн в год.

Российский футбольный союз признал работу тренера на чемпионате Европы неудовлетворительной, сообщает «Коммерсант». По данным Telegram-канала Baza, Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки после прекращения контракта.

Сборная России не вышла из группы на Евро-2020, который проходит в 2021 году, заняв в ней четвертое место. Президент Владимир Путин, комментируя выступление сборной на Евро-2020, заявил, что не мешало бы подумать, что необходимо изменить в сборной, в том числе в кадровом составе.

Минспорту и спортивным федерациям вице-премьером Дмитрием Чернышенко поручено до середины июля представить предложения по развитию системы управления спортом, так как показатели спортсменов не устраивают ни правительство, ни налогоплательщиков.

Напомним, в прошлом году после продолжительных проигрышей и матчей вничью сборной России Российский футбольный союз высказывал полное доверие к Станиславу Черчесову и его штабу.

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