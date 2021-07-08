Тагильчанин Евгений Доронин раскрыл подробности Первенства мира по гребному слалому

Первенство мира по гребному слалому началось на старейшем канале в Европе — в Любляне. О своих впечатлениях рассказал старший тренер юниорской сборной России по гребному слалому Евгений Доронин, который родился в Нижнем Тагиле.

По его словам, на канале в Любляне на регулярной основе проходят чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира, однако юниорам данный канал отдали впервые. Мы здесь уже были в марте, но на тренировочных сборах. Попрыгали с этого большого слива. За две недели несколько привыкли к воде,рассказал спортсмен. Он отметил, что участники долгое время ожидали старта, поскольку в 2020 году Первенство мира было отменено из-за ситуации с коронавирусом. Также тагильчанин рассказал TagilCity.ru, что команда с трудом попала на первенство Европы. Это связано с тем, что туда было непросто доставить лодки. В результате на тренировку получилось всего два дня, однако спортсмены все равно показали высокие результаты. Мы завоевали три золотые медали, были серебро и бронза. А главное в рейтинге стали третьими — это наивысший результат, который мы достигали на Первенствах Европы,сказал Доронин в эфире спортивного радио «Движение». Сейчас команда будет выступать без лидера — Алсу Миназовой, поскольку она готовится к играм на Олимпиаде в Токио. Состав же ближайшего резерва первой сборной почти не изменился: в женском каноэ и каяке — это Дарья Шайдурова. В мужском каноэ — Дмитрий Храмцов. Евгений Доронин подчеркнул, что на Первенстве мира остаются те же лидеры, что и на чемпионатах мира. Это Франция, Германия, Словакия и Чехия, однако и спортсмены из России также имеют возможность показать себя во время соревнований. Фото: Евгений Доронин Напомним, 3 июня стало известно, что тагильские гребцы стали чемпионами и призерами Кубка России по гребному слалому, который завершился в Новгородской области. В копилке спортсменов из Нижнего Тагила две золотых, серебряные и бронзовая медали. Тагильские гребцы стали чемпионами и призерами Кубка России

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