Тагильчанин Евгений Доронин раскрыл подробности Первенства мира по гребному слалому

Тагильчанин Евгений Доронин раскрыл подробности Первенства мира по гребному слалому
Тагильчанин Евгений Доронин раскрыл подробности Первенства мира по гребному слалому
Сегодня, 22:25СпортФото: Евгений Доронин
Первенство мира по гребному слалому началось на старейшем канале в Европе — в Любляне. О своих впечатлениях рассказал старший тренер юниорской сборной России по гребному слалому Евгений Доронин, который родился в Нижнем Тагиле.

По его словам, на канале в Любляне на регулярной основе проходят чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира, однако юниорам данный канал отдали впервые.

Мы здесь уже были в марте, но на тренировочных сборах. Попрыгали с этого большого слива. За две недели несколько привыкли к воде,рассказал спортсмен.

Он отметил, что участники долгое время ожидали старта, поскольку в 2020 году Первенство мира было отменено из-за ситуации с коронавирусом. Также тагильчанин рассказал TagilCity.ru, что команда с трудом попала на первенство Европы. Это связано с тем, что туда было непросто доставить лодки. В результате на тренировку получилось всего два дня, однако спортсмены все равно показали высокие результаты.

Мы завоевали три золотые медали, были серебро и бронза. А главное в рейтинге стали третьими — это наивысший результат, который мы достигали на Первенствах Европы,сказал Доронин в эфире спортивного радио «Движение».

Сейчас команда будет выступать без лидера — Алсу Миназовой, поскольку она готовится к играм на Олимпиаде в Токио. Состав же ближайшего резерва первой сборной почти не изменился: в женском каноэ и каяке — это Дарья Шайдурова. В мужском каноэ — Дмитрий Храмцов.

Евгений Доронин подчеркнул, что на Первенстве мира остаются те же лидеры, что и на чемпионатах мира. Это Франция, Германия, Словакия и Чехия, однако и спортсмены из России также имеют возможность показать себя во время соревнований.

Фото:Евгений Доронин

Напомним, 3 июня стало известно, что тагильские гребцы стали чемпионами и призерами Кубка России по гребному слалому, который завершился в Новгородской области. В копилке спортсменов из Нижнего Тагила две золотых, серебряные и бронзовая медали.

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