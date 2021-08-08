Россия заняла 5 место: в Токио завершаются XXXII летние Олимпийские игры

Россия заняла 5 место: в Токио завершаются XXXII летние Олимпийские игры
Россия заняла 5 место: в Токио завершаются XXXII летние Олимпийские игры
Сегодня, 19:48СпортФото: официальная страница Олимпийских игр
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах официально объявил о закрытии XXXII летних Олимпийских игр-2020.

Всего в играх приняло участие 205 олимпийских комитетов. Они соревновались в 33 видах спорта. Закрытие прошло без зрителей. Напомним, что из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры перенесли на один год, но сохранили индексацию «2020».

Олимпиада завершилась со следующим результатом: Победу одержала сборная США – 39 золотых медалей, второе место у Китая – 38 золотых медалей, третье место у Японии – 27 золотых медалей.

Россия в медальном зачёте заняла пятое место – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Напомним, что следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).

Напомним, Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на играх в Токио. Она преодолела планку высотой 2,04 метра.

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