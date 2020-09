Бывший российский теннисист Андрей Чесноков считает ошибочным решение организаторов US Open дисквалифицировать Новака Джоковича c турнира за попадание мячом в линейного арбитра. Напомним, что инцидент произошел в матче четвертого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

«Джоковича не надо было снимать. За чудовищный крик этой женщины ей «Оскара» надо дать за актерскую игру. Ничего страшного там не произошло. Американцы – люди очень педантичные, они не гибкие, с ними невозможно спорить. Сколько раз мяч в кого-то попадал случайно – что, каждый раз всех дисквалифицировать? Просто ужасное решение супервайзера», – цитирует Чеснокова «Советский спорт».

