Скандал и дисквалификация: футболисты из Нижнего Тагила оспорили решение судьи

После скандального матча между тагильской командой «Юпитер Kids 2011» и екатеринбургской Football United на областном детском турнире были дисквалифицированы рефери и главный тренер, сообщает АН "Между строк".

Встреча проходила 6 сентября в Екатеринбурге в рамках чемпионата «Детской футбольной лиги зона Урал». В начале второго тайма при счёте 1:1 тагильчане забили гол. Однако главный тренер екатеринбуржцев Никита Антипов выбежал на поле и начал спорить с судьёй матча Денисом Тарасовым. Давление на судью также оказывал нетрезвый родитель одного из футболистов. В результате, судья Тарасов отменил взятие ворот и назначил свободный удар. Матч так и закончился со счётом 1:1. Представители команды «Юпитер Kids 2011» обратились в контрольно-дисциплинарный комитет лиги. Рассмотрев жалобу тагильчан, был дисквалифицировал до конца сезона судья Тарасов, а главному тренеру Football United запретили появляться на играх своей команды два тура. Напомним, что команда «Юпитер Kids» в конце августа стала обладателем Кубка имени Олега Шатова.

Related news: Названа дата проведения соревнования за кубок Олега Шатова в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter