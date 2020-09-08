Скандал и дисквалификация: футболисты из Нижнего Тагила оспорили решение судьи

В начале второго тайма при счёте 1:1 тагильчане забили гол. Однако главный тренер екатеринбуржцев Никита Антипов выбежал на поле и начал спорить с судьёй матча Денисом Тарасовым. Давление на судью также оказывал нетрезвый родитель одного из футболистов.