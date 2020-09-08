Скандал и дисквалификация: футболисты из Нижнего Тагила оспорили решение судьи

Скандал и дисквалификация: футболисты из Нижнего Тагила оспорили решение судьи

Сегодня, 16:24СпортPhoto: pixabay.com
После скандального матча между тагильской командой «Юпитер Kids 2011» и екатеринбургской Football United на областном детском турнире были дисквалифицированы рефери и главный тренер, сообщает АН "Между строк".

Встреча проходила 6 сентября в Екатеринбурге в рамках чемпионата «Детской футбольной лиги зона Урал».

В начале второго тайма при счёте 1:1 тагильчане забили гол. Однако главный тренер екатеринбуржцев Никита Антипов выбежал на поле и начал спорить с судьёй матча Денисом Тарасовым. Давление на судью также оказывал нетрезвый родитель одного из футболистов.

В результате, судья Тарасов отменил взятие ворот и назначил свободный удар. Матч так и закончился со счётом 1:1.

Представители команды «Юпитер Kids 2011» обратились в контрольно-дисциплинарный комитет лиги. Рассмотрев жалобу тагильчан, был дисквалифицировал до конца сезона судья Тарасов, а главному тренеру Football United запретили появляться на играх своей команды два тура.

Напомним, что команда «Юпитер Kids» в конце августа стала обладателем Кубка имени Олега Шатова.

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