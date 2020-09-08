Тагильских велоспортсменов приглашают на соревнования по бездорожью

Кубок Нижнего Тагила по велоспорту-маунтинбайку «Мала-Хит» пройдет 13 сентября. Принять участие в нем может любой желающий.
Участников разделят не несколько категорий.
Длина трассы составляет пять километров для детей и 25 для взрослых. Прохождение круга зависит от физических данных и занимает от 60 до 105 минут.
Участники будут двигаться по пересеченной местности, преодолевая участки с лесом, камнями и гравием. Наличие защитного обмундирования является обязательным для всех.
В число организаторов велосипедного турнира входят Общественная организация "Велоклуб НТ", Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил и другие организации.
В августе в Нижнем Тагиле прошел масштабный велопарад из двух сотен велосипедистов.