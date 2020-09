Тагильских велоспортсменов приглашают на соревнования по бездорожью

13 сентября в Нижнем Тагиле пройдет велосипедный турнир в окрестностях Голого Камня. Участвовать смогут и взрослые и дети.

Кубок Нижнего Тагила по велоспорту-маунтинбайку «Мала-Хит» пройдет 13 сентября. Принять участие в нем может любой желающий. Photo: сайт sports-events.ru Участников разделят не несколько категорий. 1 категория: «Дети» возраст: 10-15 лет;

2 категория: «Мужчины» возраст: 16-29 лет;

3 категория: «Мастерс» возраст: 30-45 лет;

4 категория: «Ветераны» возраст: 45+;

5 категория: «Новички» возраст: 16+; 6 категория: «Леди» возраст: 16 и старше;

Лица до 10 лет регистрируются на месте. Длина трассы составляет пять километров для детей и 25 для взрослых. Прохождение круга зависит от физических данных и занимает от 60 до 105 минут. Участники будут двигаться по пересеченной местности, преодолевая участки с лесом, камнями и гравием. Наличие защитного обмундирования является обязательным для всех. В число организаторов велосипедного турнира входят Общественная организация "Велоклуб НТ", Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил и другие организации. В августе в Нижнем Тагиле прошел масштабный велопарад из двух сотен велосипедистов. В Нижнем Тагиле в конце недели пройдет большой вело-парад

