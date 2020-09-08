Тагильских велоспортсменов приглашают на соревнования по бездорожью

Тагильских велоспортсменов приглашают на соревнования по бездорожью

Сегодня, 15:47СпортPhoto: сайт sports-events.ru
13 сентября в Нижнем Тагиле пройдет велосипедный турнир в окрестностях Голого Камня. Участвовать смогут и взрослые и дети.

Кубок Нижнего Тагила по велоспорту-маунтинбайку «Мала-Хит» пройдет 13 сентября. Принять участие в нем может любой желающий.

Photo:сайт sports-events.ru

Участников разделят не несколько категорий.

  • 1 категория: «Дети» возраст: 10-15 лет;
  • 2 категория: «Мужчины» возраст: 16-29 лет;
  • 3 категория: «Мастерс» возраст: 30-45 лет;
  • 4 категория: «Ветераны» возраст: 45+;
  • 5 категория: «Новички» возраст: 16+;
  • 6 категория: «Леди» возраст: 16 и старше;
  • Лица до 10 лет регистрируются на месте.

Длина трассы составляет пять километров для детей и 25 для взрослых. Прохождение круга зависит от физических данных и занимает от 60 до 105 минут.

Участники будут двигаться по пересеченной местности, преодолевая участки с лесом, камнями и гравием. Наличие защитного обмундирования является обязательным для всех.

В число организаторов велосипедного турнира входят Общественная организация "Велоклуб НТ", Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил и другие организации.

В августе в Нижнем Тагиле прошел масштабный велопарад из двух сотен велосипедистов.

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