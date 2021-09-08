«Кросс нации» пробегут тагильчане на Всероссийский день бега

18 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле пройдет «Кросс нации», посвященный «Дню бега», отмечаемому в России, сообщила пресс-служба мэрии.
Спортивное мероприятие «Кросс нации» проводится в Нижнем Тагиле с целью популяризации занятий легкой атлетикой среди жителей Нижнего Тагила, пропаганды здорового образа жизни и профилактики алкоголизма и наркомании.
В программе мероприятия предусмотрены забеги на 2 и 3 километра среди девушек от 11 и женщин от 40 лет, и юношей и мужчин до 60 лет. Для участия в этой части соревнований необходимо зарегистрироваться на сайте «Тагилатлетикс».
Все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, а также в массовом забеге. Для участия необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, заверенную медучреждением.
По итогам официальной части соревнований победителей наградят грамотами, медалями и ценными призами, все посетители мероприятия получат сувениры, будет организован питьевой режим. Организаторы ждут гостей и участников на лыжном стадионе «Аист».
Напомним, 19 августа 2021 года стало известно, что Екатеринбург вошел в топ-5 самых спортивных городов страны.