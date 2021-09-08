«Кросс нации» пробегут тагильчане на Всероссийский день бега

В программе мероприятия предусмотрены забеги на 2 и 3 километра среди девушек от 11 и женщин от 40 лет, и юношей и мужчин до 60 лет. Для участия в этой части соревнований необходимо зарегистрироваться на сайте «Тагилатлетикс».