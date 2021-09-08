Победителями первенства Свердловской области стали тагильские дзюдоисты

Победителями первенства Свердловской области стали тагильские дзюдоисты
Победителями первенства Свердловской области стали тагильские дзюдоисты
Сегодня, 18:51СпортФото: pixabay
Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали медали в первенстве Свердловской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров до 21 года. Соревнования состоялись в Екатеринбурге.

Воспитанники СШОР «Уралец» смогли получить 11 медалей в младшей возрастной группе. Победу одержал Роман Фомичев (до 50 килограмм) и Кристина Чайка (до 63 килограмм). Теперь тагильчане примут участие в первенстве УрФО. Оно пройдет 2–3 октября в Тюмени, сообщает «Тагильский рабочий».

Спортсмены из Нижнего Тагила не смогли получить наград высшей пробы среди юниоров. «Серебро» взяли Алена Ярославцева (до 52 килограмм) и Максим Бахтин (до 90 килограмм).

Третье место заняли Станислав Романов, Данила Шихалеев, Евгений Трусов Вадим Бузилов и Ксения Столбова.

Напомним, Дмитрий Храмцов из Нижнего Тагила стал чемпионом России по гребному слалому в каноэ-одиночке. Бронзу также взял другой тагильчанин — Александр Харламцев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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