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Четырнадцать золотых, восемнадцать серебряных и тринадцать бронзовых. Тагильские спортсмены «в ударе»!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четырнадцать золотых, восемнадцать серебряных и тринадцать бронзовых. Тагильские спортсмены «в ударе»!

8 октября 2013, 16:15СпортCorey
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