Четырнадцать золотых, восемнадцать серебряных и тринадцать бронзовых. Тагильские спортсмены «в ударе»!

Бокс

С 1-го по 5-ое октября в Серове проходил 13-ый традиционный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю». В соревнованиях принимало участие более 150-и боксеров со всей области – из Екатеринбурга, Красноуральска, Каменск-Уральского, Серова и Нижнего Тагила. Прекрасные результаты показали юные воспитанники отделения бокса ДЮСШ «Спутник»:

Юные боксеры готовятся к соревнованиям под руководством тренера Андрея Семукова.

Плавание

4 - 5 октября прошло открытое Первенство Нижнего Тагила по плаванию «Веселый дельфин». Более ста пловцов приняли участие в соревновании.

От комплексной ДЮСШ «Спутник» за победу боролись девочки 2002 года и младше, и мальчики 2000 года и младше. Среди юных участниц свой спортивный талант проявила Конина Елизавета. Она первой финишировала на дистанции 100 метров вольным стилем, к слову, впервые она и ее подруга по команде Седоусова Ксения выполнили третий взрослый разряд в этом виде плавания. Среди мальчиков выделился Нечуговских Антон. Юноша завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием, оказался самым быстрым на дистанции 400 метров вольным стилем и первым финишировал на стометровке на спине. Первенствовали на дистанциях в сто метров вольным стилем и брассом Чикарев Александр и Юрченко Михаил. В общей сложности у пловцов спортивной школы «Спутник» шесть золотых, десять серебряных и девять бронзовых медалей.

Пловцы тренируются под руководством Виктории Медниковой и Лидии Рачинской.

Тяжелая атлетика

С 5-го по 6-е октября в Екатеринбурге проходило Первенство области по тяжелой атлетике среди юниоров 1995 года и моложе. Первое место (каждый в своей весовой категории) завоевали три спортсмена ДЮСШ:

Вторыми стали:

Бронза у Шутилова Ивана (62 кг).

В общекомандном зачете у тяжелоатлетов «Спутника» первое место. Подготовил юных тяжелоатлетов Михаил Цепков.

Лыжные гонки

Впервые в Нижнем Тагиле состоялись открытые городские соревнования по бегу в гору на 700 метров. 5 октября на горе Долгой лыжники, на этот раз без привычного им спортивного снаряжения, из Верхней Салды, Красноуральска и Нижнего Тагила покоряли горные высоты, перепад которых составил 90 метров.

В соревнованиях принимали участие юниоры и взрослые спортсмены. Хорошими результатами смогли порадовать подопечные тренера по лыжным гонкам Геннадия Корчагина, спортсмены ДЮСШ «Спутник».

Быстрее других девочек дистанцию в 700 метров преодолела Миляева Вера, среди мальчиков – Орлов Никита. Первое место среди женщин у Староконь Марии.