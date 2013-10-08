Члены Общественного совета при МВД Нижнего Тагила помогли в организации крупного турнира по шахматам

Почетный президент Нижнетагильской федерации шахмат Евгений Георгиевич Зудов – почетный гражданин города, директор Нижнетагильского технологического института УГТУ-УПИ, доктор технических наук, оказывал достаточное внимание развитию этого интеллектуального вида спорта. Он был одним из инициаторов создания шахматного клуба «Политехник», муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Шахматно-шашечный центр» и первой муниципальной программы по развитию шахмат в Нижнем Тагиле. В 2004 году исполком Нижнетагильской федерации шахмат принял решение о проведении в 2005 году Международного шахматного турнира, который увековечит память Евгения Георгиевича. Участниками сеанса стали люди всех возрастов, которых объединяет любовь к поединкам за шахматной доской.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Шахматно-шашечного центра»

К слову, огромную помощь в организации этого важного мероприятия оказали члены Общественного совета при МВД России «Нижнетагильское» Александр Соловьев и Вячеслав Горячкин. Они на высоком уровне организовали информационное сопровождение турнира и приняли участие в формировании призового фонда для участвовавших детей.

Член Общественного совета при ММУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Соловьев отметил, что такие разновозрастные турниры, где участвуют заслуженные мастера и дети, являются очень важными, поскольку увлеченные шахматами подростки являются примером для тех детей, кто бесцельно шатается по улице. Ребята показывают, как можно уже сегодня добиваться успеха.

Для Нижнего Тагила этап кубка России это очень важное и очень ответственное мероприятие. Считаю, что Кубок прошёл достойно, на высоком уровне. Для Нижнего Тагила такое масштабное мероприятие - знаковое событие. Вероятность того, что мемориал Зудова сохранит престижный статус этапа Кубка России по шахматам сейчас достаточно велика. Мы со своей стороны готовы и дальше оказывать всестороннюю поддержку проводимым мероприятиям» добавил член Общественного совета Вячеслав Горячкин.