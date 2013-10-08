Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Члены Общественного совета при МВД Нижнего Тагила помогли в организации крупного турнира по шахматам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Члены Общественного совета при МВД Нижнего Тагила помогли в организации крупного турнира по шахматам

8 октября 2013, 09:35Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»