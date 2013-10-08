Тагильский «Старый соболь» одержал три победы в Кубке России по баскетболу (ФОТО)

В первом матче «Старый соболь» в овертайме сломил сопротивление омского «БК 1716», победив со счетом 90:86. На следующий день одолел своего принципиального соперника – тобольский «Нефтехимик» со счетом 73:66. Кстати, в этом сезоне команду «Нефтехимик» возглавил наш земляк, экс-игрок команды «Старый соболь» МСМК Алексей Лобанов, до этого несколько сезонов работавший в Твери. По мнению специалистов, именно тобольская команда по подбору игроков является фаворитом предстоящего Чемпионата страны.