Тагильский «Старый соболь» одержал три победы в Кубке России по баскетболу (ФОТО)
Тагильская команда «Старый соболь» на своей площадке в прошедших 4-6 октября играх Кубка России одержала три уверенные победы и вышла в следующий этап соревнований.
В первом матче «Старый соболь» в овертайме сломил сопротивление омского «БК 1716», победив со счетом 90:86. На следующий день одолел своего принципиального соперника – тобольский «Нефтехимик» со счетом 73:66. Кстати, в этом сезоне команду «Нефтехимик» возглавил наш земляк, экс-игрок команды «Старый соболь» МСМК Алексей Лобанов, до этого несколько сезонов работавший в Твери. По мнению специалистов, именно тобольская команда по подбору игроков является фаворитом предстоящего Чемпионата страны.
В последней встрече тагильчане не оставили шансов молодой амбициозной команде «Енисей-2» из Красноярска, выиграв со счетом 78:60. По словам главного тренера «Соболей» Сергея Ежова, несмотря на старт сезона, команда смогла показать достаточно зрелую игру. На следующем этапе Кубка России «Старый соболь» будет соперничать с командами российской Суперлиги.
Фото Управления по развитию ФКС и МП при Администрации Нижнего Тагила.
Игры регулярного Чемпионата России наша команда проведет на своей площадке 17-18 октября против «КАМиТ-Университета» г. Тверь.
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