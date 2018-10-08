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Керлингисты-колясочники из Екатеринбурга выиграли Кубок России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Керлингисты-колясочники из Екатеринбурга выиграли Кубок России

Сегодня, 09:45СпортФото: E1.ru
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