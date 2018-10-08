Керлингисты-колясочники из Екатеринбурга выиграли Кубок России

В команду Екатеринбурга по керлингу на колясках входят два чемпиона мира двукратные и серебряные призеры Паралимпийских игр в Сочи.

Также два спортсмена – Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко – выступают за сборную России. Они в скором времени уедут на соревнования в Швейцарию.