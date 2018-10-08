Керлингисты-колясочники из Екатеринбурга выиграли Кубок России

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спортсмены из Екатеринбурга завоевали Кубок России по керлингу на колясках. Соревнования проходили с 1 по 7 октября в Новосибирске.
Сюжеты: Екатеринбург
В команду Екатеринбурга по керлингу на колясках входят два чемпиона мира двукратные и серебряные призеры Паралимпийских игр в Сочи.
Также два спортсмена – Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко – выступают за сборную России. Они в скором времени уедут на соревнования в Швейцарию.
Екатеринбуржцы выиграли в соревнованиях «золото». Второй стала команда из Санкт-Петербурга, третьей – из Челябинска, пишет E1.ru.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей