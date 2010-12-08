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Хоккейный клуб «Спутник» г. Нижнего Тагила с минимальным счетом проиграл «Ижстали»
Сюжеты:
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Хоккейный клуб «Спутник» г. Нижнего Тагила с минимальным счетом проиграл «Ижстали»

8 декабря 2010, 18:11СпортАнка
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