Хоккейный клуб «Спутник» г. Нижнего Тагила с минимальным счетом проиграл «Ижстали»

Как уже стало традицией, тагильчане «дали солидную фору» соперникам и оставшееся время пытались отыграться. К середине матча «Спутник» проигрывал 1:4 , единственный гол забил Владимир Гапонов. До перерыва Антон Адексеев сократил отставание – 2:4. В начале третьего периода наша команда пропустила еще один гол в свои ворота – 2:5. За пять минут до сирены Виталий Жиляков и Валентин Артамонов возродили интригу матча – 4:5. В оставшееся время «Спутник» так и не смог использовать свои шансы уйти от поражения, не помогла и замена вратаря на шестого игрока. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», следующий матч наша команда сыграет завтра – 9 декабря – так же на выезде. Соперник – нефтекамский «Торос».