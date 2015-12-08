В Нижнем Тагиле прошли этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

На первом этапе Кубка России на старт вышли мужские и женские команды. Несмотря на начало сезона, на трамплинах кипели настоящие спортивные страсти. Прыгуны один за другим показывали прыжки за 90 метров, а Алексей Ромашов, в итоге занявший 1-е место, в финальном раунде с трамплина k-90 прыгнул на 100,5 метров. На женских стартах победителем стала Глафира Носкова (Пермский край).

6 декабря прошел второй этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Мужчины разыграли награды на большом трамплине К120/HS134. Несмотря на то, что погода была ветреной, соревнования прошли в соответствии с программой и без каких-либо задержек.

Победителем II этапа Кубка России стал спортсмен из Нижегородской области Александр Сардыко, выполнивший прыжки на 128,5 м и 133 м. Второе место занял лидировавший после первой попытки Егор Усачев из Пермского края - его результат 132 и 125.5 метров. Бронзу завоевал Алексей Ромашов из Санкт-Петербурга, он совершил прыжки на 129,5 м и 125,0 м.