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В Нижнем Тагиле прошли этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле прошли этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

8 декабря 2015, 10:55СпортMaurice
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