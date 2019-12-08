В Нижнем Тагиле ко Дню работника безопасности прошел межрегиональный турнир по самбо

Помимо молодых спортсменов из Свердловской области, в соревнованиях также участвовали самбисты 2004-2005 г. р. из Пермского края, Курганской, Челябинской, Томской областей и других регионов.

Среди гостей на турнире присутствовали замглавы города по социальной политике Валерий Суров, ветераны ФСБ полковник запаса Александр Мартьянов, приехавший из Москвы, а также шестикратный чемпион мира по самбо Альсим Черноскулов.