В Нижнем Тагиле ко Дню работника безопасности прошел межрегиональный турнир по самбо
Сегодня, 11:00СпортФото: «Тагильский рабочий»
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7 декабря в Нижнем Тагиле на базе СШОР №3 прошел Межрегиональный турнир по борьбе самбо, посвященный Дню работника безопасности РФ, пишет «Тагильский рабочий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Помимо молодых спортсменов из Свердловской области, в соревнованиях также участвовали самбисты 2004-2005 г. р. из Пермского края, Курганской, Челябинской, Томской областей и других регионов.
Среди гостей на турнире присутствовали замглавы города по социальной политике Валерий Суров, ветераны ФСБ полковник запаса Александр Мартьянов, приехавший из Москвы, а также шестикратный чемпион мира по самбо Альсим Черноскулов.
Кроме того, гости и участники соревнований почтили память ветерана боевых действий на Северном Кавказе, майора запаса сил специального назначения Михаила Андриуце.
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