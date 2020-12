Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался перед игрой против «Краснодара» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Предстоящий матч Лиги чемпионов будет очень важным, и на данный момент мы должны сконцентрироваться на этой встрече, использовать молодых игроков на разных позициях. Им эта практика будет необходима», – цитирует специалиста “Советский спорт”. Напомним, матч состоится 8 декабря и пройдет в Лондоне. Встреча стартует в 23.00 мск.

