Впереди у наших хоккеистов – игра с «Кристаллом». Соперник, кстати, покинул зону плей-офф

Напомним, у «Спутника» накануне состоялось два выигрышных сражения – с «Липецком» и «Бураном». После интереснейшей игры с последними, кстати, Александр Челушкин похвалил спортсменов. По его словам, наконец-таки была показана именно командная игра, на которую было приятно смотреть с тренерского мостика.

Отметим, что у «Кристалла» положение в таблице сейчас выше наших на пару пунктов, очков имеют больше, однако похвастаться этим они не могут. У «Спутника» по сравнению с «Кристаллом» есть матч в запасе, и как раз сейчас наступает момент им воспользоваться.

В нынешнем сезоне команды уже встречались друг с другом, и победу со счетом 2:1 тогда праздновали саратовцы (перед Новым годом, к слову, прекратившие сотрудничество с «Нефтехимиком»). Однако в этот раз все преимущества на стороне «спутников». Ну, кроме, пожалуй, общего числа заброшенных шайб. Игра обещает быть горячей, впрочем, как и всегда. Начало в 18:30.