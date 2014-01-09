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Впереди у наших хоккеистов – игра с «Кристаллом». Соперник, кстати, покинул зону плей-офф
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Впереди у наших хоккеистов – игра с «Кристаллом». Соперник, кстати, покинул зону плей-офф

9 января 2014, 12:55Спорт
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