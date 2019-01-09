Первые городские соревнования по фрироупу пройдут в Нижнем Тагиле 19-20 января
В Нижнем Тагиле 19 и 20 января пройдут первые соревнования по фрироупу. К участию приглашаются все желающие от 8 лет. Верхней возрастной границы нет.
Занятие фрироупом заключается в прохождении трассы из верёвочных препятствий, натянутых между деревьями. Верёвочный путь расположен над землёй, которую – по правилам – нельзя касаться.
В первый день – 19 января – пройдут тренировки на дистанциях разного уровня сложности. А на 20 января назначены соревновательные забеги. Участники будут поделены на несколько возрастных групп. Победителем в личном первенстве окажется тот, кто пройдёт верёвочную трассу быстрее других участников.
Спортсменам потребуется одежда, закрывающая тело до щиколоток и запястий, а также спортивная обувь без металлических шипов, передаёт ИА «Все новости».
Заявки принимаются в группе ВК «Фрироуп. Свердловская область». Старт состоится в 10:00 на Уральской, 16.
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