Советский биатлонист о Шипулине: «Ты ещё не сказал последнего слова в спорте»

Советский атлет, четырёхкратный олимпийский чемпион уверен, что, несмотря на официальный уход Шипулина из большого спорта, всё-таки верит в его возвращение и успех.

Ты по потенциалу не уступал никому, поэтому мне жаль, что не удалось тебя убедить [вернуться на лыжню]. Ты способен повторить и превзойти мои достижения. Но этого не случилось, потому что ты больше слушал своих личных тренеров,цитируют Тихонова российские СМИ.