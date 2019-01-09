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Советский биатлонист о Шипулине: «Ты ещё не сказал последнего слова в спорте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Советский биатлонист о Шипулине: «Ты ещё не сказал последнего слова в спорте»

Сегодня, 06:00СпортФото: TagilCity.ru
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