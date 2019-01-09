Советский биатлонист о Шипулине: «Ты ещё не сказал последнего слова в спорте»
Титулованный советский биатлонист Александр Тихонов высказался в адрес уральского спортсмена Антона Шипулина, который решил завершить спортивную карьеру.
Советский атлет, четырёхкратный олимпийский чемпион уверен, что, несмотря на официальный уход Шипулина из большого спорта, всё-таки верит в его возвращение и успех.
Александр Тихонов заверил Антона Шипулина, что спортсмен поторопился с уходом из спорта.
Ты по потенциалу не уступал никому, поэтому мне жаль, что не удалось тебя убедить [вернуться на лыжню]. Ты способен повторить и превзойти мои достижения. Но этого не случилось, потому что ты больше слушал своих личных тренеров,цитируют Тихонова российские СМИ.
Советский биатлонист посоветовал уральскому спортсмену держать тело в тонусе, хорошо отдыхать и правильно питаться. Именно в этом случае, по словам Тихонова, Антон Шипулин сможет «подойти к Олимпийским играм во всеоружии».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости