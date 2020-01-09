Тагильчане взяли несколько наград на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Сегодня, 17:29СпортФото: «Тагильский рабочий»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В первые дни нового года на горе Долгой в Нижнем Тагиле прошли чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Три золотых медали на соревнованиях завоевал Дмитрий Бакланов из клуба «Спутник». Степан Сазонов, также представляющий этот клуб, выиграл гонку 10 км свободным стилем и стал вторым на этой же дистанции классическим стилем. Воспитанник спортшколы «Аист» Дмитрий Паньшин выиграл две бронзовые медали за спринт и классику.
Среди девушек Алина Фаттахова из СШОР «Аист» победила в гонке на 10 км классическим стилем. Представительница «Спутника» Анастасия Шумская завоевала два серебра — в спринте и гонке свободным стилем.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей