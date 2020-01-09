Тагильчане взяли несколько наград на областных соревнованиях по лыжным гонкам

Три золотых медали на соревнованиях завоевал Дмитрий Бакланов из клуба «Спутник». Степан Сазонов, также представляющий этот клуб, выиграл гонку 10 км свободным стилем и стал вторым на этой же дистанции классическим стилем. Воспитанник спортшколы «Аист» Дмитрий Паньшин выиграл две бронзовые медали за спринт и классику.