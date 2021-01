Юные хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в матче регионального первенства

Хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в матче первенства Свердловской области среди мальчиков 2007 года рождения.

Команда «Кристалл-Юпитер» из Нижнего Тагила со счетом 6:2 обыграла спортсменов «Авто-Спартаковец-Юниорки» из Екатеринбурга, сообщает СШОР «Юпитер» в группе во «Вконтакте». Поздравляем и команду из Нижнего Тагила и тренеров. Желаем успехов и дальнейших побед, написали в группе. Напомним, хоккеист из Нижнего Тагила забросил шайбу в матче молодежной сборной России со сборной Швеции. Она была забита в дополнительное время и оказалась победной для команды. В результате отечественные спортсмены победили со счетом 4:3. Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции

