Лыжники Нижнего Тагила завоевали 5 медалей на соревнованиях

«Хозяева» соревнований-тагильчане чувствовали себя в родной стихии. Хорошо знакомые с лыжней, они завоевали пять медалей. Среди юниоров отличились воспитанники СШОР «Аист» Егор Кузнецов и Алина Фаттахова. Они взяли «золото», кстати, уже второе за время состязания. А Дмитрий Паньшин из этой же спортшколы занял третье место.