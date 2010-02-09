В Чемпионате Нижнего Тагила по баскетболу сменился лидер
9 февраля 2010, 16:08СпортArtem
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По результатам прошедшего накануне 9-го тура в турнирной таблице первой группы с 14-ю очками лидирует команда СССР.
В второй группе лидирует команда «Уралец», не проигравшая еще ни одного матча. У нее 18 очков. Следующие игры Чемпионата города по баскетболу пройдут 20 и 21 февраля в спортзале «Спутник».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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