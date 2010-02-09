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В Чемпионате Нижнего Тагила по баскетболу сменился лидер
Сюжеты:
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В Чемпионате Нижнего Тагила по баскетболу сменился лидер

9 февраля 2010, 16:08СпортArtem
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