Юные горнолыжники Нижнего Тагила поборются за звание лучшего
9 февраля 2010, 16:10СпортArtem
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Завтра на горе Белая пройдёт Первенство города по горнолыжному спорту.
В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте от 12-ти до 15-ти лет. Они будут состязаться в дисциплине гигантский слалом. Открытие соревнований назначено на 10 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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