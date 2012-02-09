Сегодня в Нижнем Тагиле прошла репетиция церемонии открытия «Лыжни России»

Сегодня прошла репетиция открытия мероприятия, построения и шествия спортсменов. Проблема со снегом решена, нет сомнений в том, что трасса будет подготовлена в срок. Идет прогрев трех павильонов, в которых разместятся участники забегов.

Планируется, что на полигоне «Старатель» будут размещены 11 полевых кухонь, где всех участников гонки будут кормить кашей с тушенкой, а также будет вестись торговля выпечкой, закусками и шашлыками.

Но не хлебом единым жив человек. Помимо этого на полигоне будет проведена большая концертная программа. Там же будут продаваться спортивные сувениры и товары.