Сегодня в Нижнем Тагиле прошла репетиция церемонии открытия «Лыжни России»
9 февраля 2012, 18:19Спорт
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Подготовка к одному из главных спортивных событий года в Нижнем Тагиле, массовой лыжной гонки «Лыжня России», почти завершена.
Сегодня прошла репетиция открытия мероприятия, построения и шествия спортсменов. Проблема со снегом решена, нет сомнений в том, что трасса будет подготовлена в срок. Идет прогрев трех павильонов, в которых разместятся участники забегов.
Планируется, что на полигоне «Старатель» будут размещены 11 полевых кухонь, где всех участников гонки будут кормить кашей с тушенкой, а также будет вестись торговля выпечкой, закусками и шашлыками.
Но не хлебом единым жив человек. Помимо этого на полигоне будет проведена большая концертная программа. Там же будут продаваться спортивные сувениры и товары.
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