Тагильчане об открытии Зимней Олимпиады-2014 в Сочи

Вот уже второй день подряд люди, журналисты, эксперты не перестают обсуждать открытие Олимпиады. Объективно говоря, это было потрясающее зрелище с организационной и художественной точки зрения. Кстати, помимо специально обученных людей, к действу были подключены и зрители, которые получили специальные мерцающие «медали», управляемые с пульта.

Зрители увидели театрализованную инсценировку становления Российского государства. По известным данным, в постановке было задействовано более 3 тысяч акробатов, танцоров, артистов балета и певцов. Кроме того, свой вклад внесли и известные артисты, спортсмены, журналисты, выдающиеся деятели.

Как же тагильчане восприняли это событие, глядя на него с экранов своих телевизоров? Кстати, один из организаторов в интервью федеральному телеканалу отметил, что на телеэкранах всё выглядело еще более зрелищным. Итак, чтобы выяснить, как отреагировали тагильчане, TagilCity.ru промониторил паблик «Типичный Тагильчанин». Без лишних слов представляем вам диаметрально противоположные комментарии:

Ещё одна яркая страница в истории нашей страны!Шесть лет назад и не помыслил бы даже о таком, а теперь Сочи - курорт мирового уровня, даже трасса формульная есть, вот это прорыв для страны, вот это имидж, правильно говорят «хороший понт дороже денег» - это именно тот случай. Отличный PR-ход, разрекламировать новый Сочи, именно, организуя Олимпиаду! Браво! -- Сергей.

Мы были на официальной репетиции! Там было очень круто! Это стоит посмотреть! -- Андрей.

Ну посмотрите сейчас, как Вам это историческое событие жизнь обеспечит поднятием цен на весь импортируемый товар и бензин в том числе Артем.

Как будто это реально: не будь олимпиады - кому-нибудь денег прибавят - что-нибудь отремонтируют - пенсии повысят... Вы реально считаете, что вам бы что-нибудь обломилось? Иллюзии не питайте! Не на Олимпиаду, так на что угодно другое потратили бы... а не на народ.

Ой, давайте не начинать! Ощущение, что все как старые бабули стали и ворчат куда же их деньги ушли. Уже тошно от этого! Давайте за наших спортсменов болеть! Олимпиада - это историческое событие вообще-то! -- Светлана.

Отношение к Олимпиаде у меня весьма скептическое (как и большинства, я думаю), однако церемония открытия - зрелище в любом случае красочное, и его пропускать не охота. -- Александр.

Пользователи TagilCity.ru, а как вам – Открытие Зимних Олимпийских Игр?