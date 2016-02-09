«Спутник» одолел Ангарского «Ермака»

В первые минуты игры игрокам из «Спутника» было несладко. Соперник нещадно атаковал наши ворота. Неудивительно, что счет открыл «Ермак» - гости забили шайбу в конце первого периода.

Но во втором периоде наша команда собралась с мыслями Ответные удары «Спутника» не заставили себя долго ждать. Команда начала давить соперников, не давая даже продохнуть. Атаки на вражеские ворота стали более частыми. В конце концов, нашим ребятам удалось сравнять счет.

В третьем периоде «Спутник» не остановился на достигнутом. Атаки ворот соперника лишь участились. «Ермак» отчаянно пытался держать оборону. Но все было тщетно. Вторая шайба уже была в воротах гостей. Попытка отыграться в финале третьего периода также ничего не дало.

Итог матча – 2:1. «Спутник» одерживает уже девятую победу за последнее время.