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В Нижнем Тагиле в рамках соревнования «Лыжня России 2016» с 12 февраля будут организованны лыжные забеги для всех жителей города
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В Нижнем Тагиле в рамках соревнования «Лыжня России 2016» с 12 февраля будут организованны лыжные забеги для всех жителей города

9 февраля 2016, 13:15СпортДенис Таратонов
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