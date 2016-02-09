В Нижнем Тагиле в рамках соревнования «Лыжня России 2016» с 12 февраля будут организованны лыжные забеги для всех жителей города

Администрация Нижнего Тагила спланировала, что 12 февраля, в пять часов вечера, в «Аисте» состоится забег профессиональных лыжников. Ожидается, что участвовать будут 250 человек. Их состязание «Гонка чемпионов» подаст пример и задаст настрой всем тагильчанам.

Уже на следующий день, с 10 часов за ФОК «Президентский» смогут попробовать свои силы в семейных забегах дети и их родители. Чтобы получить «зачет», будет необходимо проехать на лыжах: детям — один круг, мамам — два, а мужчинам — три.

В то же время жители Тагилстроевского района смогут попробовать свои силы на базе «Старатель». Посмотреть на соревнования спортсменов можно будет с 10 часов. А в 12 часов стартует массовый забег, в котором предлагают принять участие всем желающим.

Тагильчане с Вагонки и Ленинского района могут готовить свои лыжи к 14 февраля. Их будут ждать на лыжных базах «Спартак» и «Уралвагонзавод». Там будут оборудованы полевые кухни, где все пришедшие смогут угоститься чаем и кашей.

Наконец, 20 февраля в посёлке Усть-Утка пройдёт лыжный марафон для жителей сельских территорий. Ожидается, что на это соревнование соберётся порядка 200 спортсменов.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подчеркнул, что нужно, кроме всего прочего, организовать участникам праздничное настроение:

Необходимо учесть и музыкальное, и световое оформление запланированных мероприятий, а также привлечь творческие коллективы города, чтобы создать праздничную атмосферу сказал он.

Три года назад «Лыжня России» прошла далеко не так радужно, как ожидалось. Будем надеяться, что в этом году все будет хорошо и организация мероприятия не подкачает.

Более подробно с регламентом проведения массовых забегов тагильчане могут ознакомиться на странице расписания «Лыжни России 2016».