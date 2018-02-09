Маргарита Мамун запустит видеоблог об Олимпийских играх в соцсети «ВКонтакте»

Видеопроект разработчики «ВКонтакте» запустили вместе с ТОК. Это своеобразный онлайн-дневник из олимпийской деревни.

Зрители смогут почувствовать атмосферу зимней Олимпиады в Пхенчхане. Маргарита будет брать интервью у болельщиков, туристов и спортсменов.

Всю ситуацию, которая сложилась вокруг наших олимпийцев, я считаю очень несправедливой. Но я безумно рада за тех ребят, которых допустили. Так вот, я поеду на зимнюю Олимпиаду в Корее, чтобы поддержать наших ребят, показать и рассказать вам о том, что происходит за пределами стадионов прокомментировала Маргарита Мамун.

Видеоблог будет размещен на страницах проекта ТОК, а также на странице и сайте агентства «РИА Новости».

Информация о прошедших соревнованиях будет передаваться болельщикам максимально оперативно. Более того, один из потоков будет круглосуточным. Также предусмотрены повторы ярких моментов, анонсы эфиров и обзоры прошедших соревновательных дней.

Помимо этого, пользователи соцсети будут получать эксклюзивный контент от МОК и медиа. Для болельщиков будет работать чат-бот с возможностью рассылки материалов.