Тагильская спортсменка привезла золотую медаль с первенства России по легкой атлетике
Сегодня, 12:07СпортФото: МБУ СШОР «Спутник»
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Тагильчанка Дарья Сурова завоевала золотую медаль на первенстве России по лёгкой атлетике.
Сюжеты: Нижний Тагил
Состязания проводились с 5 по 7 февраля 2019 года в Смоленске, сообщили в школе МБУ СШОР «Спутник».
Спортсменка из Нижнего Тагила выступала в сборной команде Свердловской области. Победу легкоатлеты одержали в эстафетном беге 4х400 метров.
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Дарья Сурова занимается в МБУ СШОР «Спутник» в Нижнем Тагиле. Тренер легкоатлетки – Олег Заметаев.
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