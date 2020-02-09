В Нижнем Тагиле хоккеисты «Спутника» обыграли команду из Новоуральска со счетом 5:1
Сегодня, 10:06СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
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8 февраля в Нижнем Тагиле прошел девятый матч кругового этапа первенства Свердловской области по хоккею. Тагильский «Спутник» одержал победу над «Кедром» из Новоуральска.
Сюжеты: Нижний Тагил
Хоккеисты «Спутника» на домашнем льду сумели забить пять шайб в ворота соперника, на счету «Кедра» одна забитая шайба.
В первенстве выступает восемь команд. Тагильчане лидируют в круговом этапе, на их счету восемь побед.
2 февраля «Спутник» на домашней арене обыграл «Синару» из Каменска-Уральского.
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