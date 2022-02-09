Сомнительный допинг-тест фигуриста прокомментировали в Госдуме

В случае, если тест российского спортсмена окажется положительным, медалей нашей стране не завоевать. Корреспонденты «Областной газеты» пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявлений Журовой.
Парламентарий выразила мнение о том, что все пребывают в настоящее время в состоянии «легкого шока», поскольку фигурное катание с допинговыми скандалами ранее не сталкивалось.
Если будет в итоге положительный тест, то спортсменов можно проверить, но скажут, что проба была взята ранее. Тут помогут только суды и доказательства, что что-то попало в организм без воли спортсмена, — констатировала депутат Госдумы.
Напомним, сегодня стало известно о переносе церемонии награждения наших фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Причиной были названы неоднозначные результаты допинг-теста одного из российских спортсменов. Имя фигуриста пока не называют. Спорный тест может привести также к пересмотру результатов командного турнира.