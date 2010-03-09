Ханты-Мансийск готовится к Кубку мира по биатлону
9 марта 2010, 17:42СпортArtem
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В Ханты-Мансийске началась продажа билетов на Кубок мира по биатлону.
Соревнования пройдут в столице Югры с 23 по 28 марта. Как сообщает Накануне.RU, цена билета для взрослых от 300 до 450 рублей, льготные билеты продаются по 50 рублей. А вот для VIP-болельщиков посещение с размещением в лучшей зоне стадиона обойдется в 3,5 тысячи рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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