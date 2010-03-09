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Ханты-Мансийск готовится к Кубку мира по биатлону
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ханты-Мансийск готовится к Кубку мира по биатлону

9 марта 2010, 17:42СпортArtem
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