Реконструкция трамплинного комплекса на горе Долгой должна завершиться максимум в следующем году
9 марта 2010, 19:21СпортArtem
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Такую задачу поставил губернатор Александр Мишарин во время визита в г. Нижний Тагил.
По завершении всех работ этот объект будет действовать круглый год и станет тренировочной базой для подготовки к Олимпийским играм. Единственный аналог такого комплекса будет только в Сочи, но нижнетагильский трамплин должен быть готов на год раньше.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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