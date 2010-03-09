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Реконструкция трамплинного комплекса на горе Долгой должна завершиться максимум в следующем году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Реконструкция трамплинного комплекса на горе Долгой должна завершиться максимум в следующем году

9 марта 2010, 19:21СпортArtem
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