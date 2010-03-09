«Спутник» терпит два поражения в первых матчах плей-офф

Ведя в счете в матче с альметьевским «Нефтяником», хоккеисты нижнетагильского «Спутника» уступили 6:7 по буллитам. В повторном поединке тагильчане проиграли 3:6. В эти минуты в Нижнем Тагиле проходит третья игра с «Нефтяником», где решается дальнейшая судьба тагильской команды.