«Спутник» терпит два поражения в первых матчах плей-офф
9 марта 2010, 17:56СпортArtem
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«Спутник» терпит два поражения в первых матчах плей-офф в Альметьевске.
Ведя в счете в матче с альметьевским «Нефтяником», хоккеисты нижнетагильского «Спутника» уступили 6:7 по буллитам. В повторном поединке тагильчане проиграли 3:6. В эти минуты в Нижнем Тагиле проходит третья игра с «Нефтяником», где решается дальнейшая судьба тагильской команды.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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