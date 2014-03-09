Тагильская биатлонистка Михалина Лысова взяла золото на Паралимпиаде в Сочи

Напомним, Михалина - биатлонистка, и она стала первой на дистанции 6 километров среди спортсменов с нарушением зрения. 21-летняя тагильчанка прошла дистанцию за 20 минут и три секунды. Это время на 20 секунд лучше результата ее ближайшей соперницы.

Отметим, что биатлонисты с плохим зрением проходят дистанцию со своим гидом, впереди идущим спортсменом, который показывает, как и куда нужно продвигаться. И несмотря на то, что Михалина плохо видит с рождения, это не помешало ей добиться невероятных успехов в спорте. Кстати, лыжными гонками девушка увлеклась в родном Тагиле.

Сперва родители не хотели, чтобы дочка занималась спортом, - вспоминают близкие паралимпийской чемпионки. - Врачи уверяли, что слабовидящим противопоказаны сильные физические нагрузки. Однако тренер был доволен результатами упорной девочки, и Светлана Петровна с Анатолием Александровичем сдались.

Уже 4 года назад во время игр в Ванкувере Михалина произвела настоящий фурор, завоевав 5 медалей, и уже сейчас первая медаль есть, притом золотая!

Мы очень устали за время тренировок, которые уже мало отличаются от тех, которые проводятся для здоровых спортсменов, - передает Комсомольская правда слова спортсменки перед отправлением в Сочи. - В году мы бываем дома лишь несколько дней. Все время на сборах в других странах. Мечтаю хотя бы просто выспаться. Несмотря на все это, я намерена побеждать!