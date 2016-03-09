Тагильская команда «Старый соболь» выступит в финале Первенства России по баскетболу (ФОТО)

На родной площадке «Старый соболь» стал чемпионом полуфинала. Хотя начали наши баскетболисты не очень успешно, уступив в первой игре команде из Сургута. Однако потом юноши разыгрались, и одержали 3 уверенные победы над Томском и гостями из Челябинска.

В завершающий день соревнований «соболя» встретились на паркете со своими земляками из Свердловской области – командой из Екатеринбурга. Тагильчане победили со счетом 48:42, обеспечив себе место в ТОП-16 финала.

Стоит отметить, что «соболя» вошли в тройку призеров в индивидуальных номинациях: среди 78 команд, участвующих в первенстве, капитан «Старого соболя» Кирилл Григорьев признан самым результативным игроком в общероссийском рейтинге. За одну игру баскетболист набирал в среднем 26,3 очка. Замкнул тройку победителей Михаил Мохов (19.0 очка).