Тагильский «Спутник» не смог выйти в 1/4 плей-офф
9 марта 2016, 09:35СпортТимофей Данилов
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8 марта прошел завершающий матч в Нефтекамске между «Спутником» и «Торосом».
Сюжеты: Нижний Тагил
Противостояние между хоккейными командами было долгим и интригующим. Сначала вперед вырвались нефтекамцы, выиграв 2 матча на домашнем льду. Потом серия перешла в Нижний Тагил, где бобры смогли дважды вырвать победу.
Далее, каждая команда заработала еще по одному очку. Так, по итогам 6-ти матчей, у «Спутника» и «Тороса» был равный счет – 3:3.
Завершающая игра прошла во вторник. На 4 забитые шайбы соперников, бобры ответили двумя. Отличились Рафаэль Шакуров и Виталий Жиляков. Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу нефтекамцев.
Теперь «Спутнику» предстоит ждать следующий сезон ВХЛ.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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