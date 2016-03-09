Тагильский «Спутник» не смог выйти в 1/4 плей-офф

Противостояние между хоккейными командами было долгим и интригующим. Сначала вперед вырвались нефтекамцы, выиграв 2 матча на домашнем льду. Потом серия перешла в Нижний Тагил, где бобры смогли дважды вырвать победу.

Далее, каждая команда заработала еще по одному очку. Так, по итогам 6-ти матчей, у «Спутника» и «Тороса» был равный счет – 3:3.

Завершающая игра прошла во вторник. На 4 забитые шайбы соперников, бобры ответили двумя. Отличились Рафаэль Шакуров и Виталий Жиляков. Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу нефтекамцев.

Теперь «Спутнику» предстоит ждать следующий сезон ВХЛ.