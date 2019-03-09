Спортсменка из США победила на этапе Континентального кубка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:28СпортФото: TagilCity.ru
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Американка Тара Герати-Моат заняла первое место в соревнованиях по прыжкам с трамплина на этапе Континентального кубка в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 марта на горе Долгой Нижнего Тагила стартовал этап Континентального кубка.
Первое место завоевала американка Тара Герати-Моат, которая показала лучший результат среди девушек.
На второй строке спортпротокола оказалась Джени Новак из Германии, на третьей – Гида Вествольд Хансен из Норвегии. Обеим девушкам, занявшим призовые места, по 16 лет.
Из российских спортсменок лучший результат показала Анастасия Гончарова из Красноярского края, она заняла 12 строку спортпротокола.
Победительница прошлого года Стефания Надымова из Пермского края сошла с дистанции.
Всего в соревнованиях приняли участие 18 спортсменок, информирует «Тагильский рабочий».
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